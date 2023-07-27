BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Tirana maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibini yenerek rövanşa avantajlı çıkmayı amaçlayan siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal'ın iyi bir performans ortaya koyması bekleniyor. Maçta Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager’in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Arno Blos üstlenecek. Yapılan açıklamaya göre maçın dördüncü hakemi Tobias Reichel olacak. Beşiktaş Tirana maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Tirana maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Tirana maçı bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Tirana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'leri: Mert, Rosier, Onana, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

Tirana muhtemel 11'leri: Selmani, Najdoski, Albi, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi



