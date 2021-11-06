Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! BJK Trabzon maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği heyecanlı maç ilgiyle takip ediliyor.

Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı'nın taktik savaşı merakla beklenirken maçın nereden izleneceği araştırılıyor. Peki BJK Trabzon maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?

BJK TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Beşiktaş ve Trabzonspor çok önemli yıldızlara sahip, ancak takımlarda iki isim var ki kariyerleri boyunca bu tip büyük maçları defalarca oynadılar: Pjanic ve Hamsik. Vodafone Park’ta, iki büyük ustanın orta sahadaki kapışması nefes kesecek.

Vodafone Park'ta gerçekleşecek Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Maç, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler:



Trabzonspor: Dorukhan, Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex, Larin, Kenan



