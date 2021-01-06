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Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri yasağı

06.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrıları üzerine Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her tür toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesinde rektörlük görevine üniversite dışından bir isim olan eski AKP milletvekili aday adayı Prof.Dr. Melih Bulu'nun atanmasına öğrencilerin protestoları sürerken İstanbul Valiliği iki ilçede toplantı yasağı getirdi. Valilik, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerini kapsayan toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağına gerekçe olarak koronavirüsü gösterdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üniversite kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü "toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

Yerlikaya, vatandaşlardan konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasını isterken polisin kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceğini kaydetti.

Yeni Rektör Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanması tepkiyle karşılanmış, göreve resmen başladığı Salı günkü devir teslim töreni, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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