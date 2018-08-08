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Beşiktaş Vida hakkında kararı verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 08:17 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoperin satışı için İngiltere'de transfer döneminin 9 Ağustos Perşembe günü bitecek olmasına rağmen panik yapmıyor.

Beşiktaş Vida hakkında kararı verdi

Domagoj Vida’yı 30 milyon Euro'dan aşağı bırakmak istemeyen Beşiktaş, Liverpool ve Arsenal’in yeni tekliflerini bekliyor. Futbolcu artı para önerilerine sıcak bakmayan yönetim, Vida için Premier Lig ekipleriyle anlaşma sağlanamaması halinde İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle masaya oturmanın planlarını yapıyor.

Domagoj Vida’nın İngiltere’ye olası transferi konusunda artık son 2 güne girilirken, Beşiktaş Yönetimi’nin Premier Lig’de transferin 9 Ağustos Perşembe günü bitecek olması nedeniyle tedirgin olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’den dört köklü kulübün Hırvat futbolcuyla ilgilendiğini bilen siyah-beyazlı yönetim, istediği en yüksek bonservis bedellerini Arsenal ile Liverpool’dan bekliyor.
İlk olarak Liverpool’un ilgilendiği Vida’yı 30 milyon eurodan aşağıya satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Arsenal’in son anda devreye girmesi nedeniyle, umutlarını korumaya devam ediyor.

Bu kulüplerin rekabetinden yararlanmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal’in oyuncu artı para teklifine ise tamamen soğuk bakıyor. Kulüp ekonomisini düzeltmek için Vida’yı yüksek bir bonservisle satmayı planlayan yöneticiler, İngiliz kulüpleriyle anlaşma sağlanamaması halinde diğer ülkelerden gelecek teklifleri bekleyecek.

Önce satış

Bazı İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de radarı altında olan Vida için tok satıcı rolünü oynayan Beşiktaş, Hırvat oyuncuyu satmadan yeni bir transfer yapmayı düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde kulüpte gerçekleşen ekonomik zirvede, transferde bonservis veya imza parası ödenmemesi için görüş birliğine varıldı. Bu nedenle Beşiktaş Yönetimi’nin dış transferdeki ilk tercihinin satın alma opsiyonlu kiralama sisteminin olduğu aktarıldı.

2022’ye kadar sözleşmesi var

Dünya Kupası’nda Hırvatistan Mili Takımı formasıyla final oynayan Domagoj Vida’nın, Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulüplerinin talip olduğu 29 yaşındaki başarılı stoper, ekonomik koşulların oluşması halinde kariyerini Premier Lig’de sürdürmeye sıcak bakıyor. (MİLLİYET)

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