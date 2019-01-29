Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler patlamalarına karışan 3 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler’deki bombalı saldırılar ile Bahçelievler’de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK ile bağlantılı 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında ayrıntılı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile 13 Aralık 2017’de Bahçelievler’de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldıklarını tespit etti. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.K, S.A. ve S.B. ile birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

