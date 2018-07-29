Beşiktaş Wagner Love karşılığında Bursaspor'dan Harun Tekin'i istiyor

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love, yarım dönemlik performansıyla bekleneni verememişti. Bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş’in gözünden düşen ve kulübün transfer listesine eklenen 34 yaşındaki futbolcuya, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor talip oldu.
Teknik direktör Samet Aybaba’nın deneyimli futbolcunun alınması için Yeşil-Beyazlı yönetimden istekte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Kara Kartal’ın, bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı ancak karşılığında kaleci Harun Tekin’i istediği için görüşmelerin tıkandığı kaydedildi. (FANATİK)
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