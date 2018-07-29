SPOR

Beşiktaş Wagner Love karşılığında Bursaspor'dan Harun Tekin'i istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Vagner Love ısrarı sürüyor. Brezilyalı futbolcunun transferine olumlu bakan yönetim, bu ismin karşılığında Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i istiyor.

Beşiktaş Wagner Love karşılığında Bursaspor'dan Harun Tekin'i istiyor

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love, yarım dönemlik performansıyla bekleneni verememişti. Bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş’in gözünden düşen ve kulübün transfer listesine eklenen 34 yaşındaki futbolcuya, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor talip oldu.

Teknik direktör Samet Aybaba’nın deneyimli futbolcunun alınması için Yeşil-Beyazlı yönetimden istekte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Kara Kartal’ın, bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı ancak karşılığında kaleci Harun Tekin’i istediği için görüşmelerin tıkandığı kaydedildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Bursaspor Spor Toto Süper Lig harun tekin wagner love

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Heee hee.. hatta Bursa yönetimi üstüne de 3 milyon Euro verelim demiş ama fikret baskan 6 milyon da diretiyormuş...
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