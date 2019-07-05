Beşiktaş, ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı                     

İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaş’ı yaşlı dostu olma ve ileri yaşta üretkenlik konularında bir numaraya taşıyacaklarını belirtti.

İlçe nüfusunun beşte birini 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğu Beşiktaş Belediyesi, yaşlı dostu bir kent olma hedefiyle 2017 yılında başlattığı ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üyelik sürecini nihayet tamamlandı. Beşiktaş Belediyesi bu sürecin sonunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı. Belediye, Türkiye’de bu ağa katılan 4’üncü, 2019 yılında ise bu ağa katılmaya hak kazanan tek belediye unvanını elde etti.

Beşiktaş Belediyesi bu üyelik gereği, Beşiktaş’ı her alanda yaşlı dostu bir kent haline getirmeyi taahhüt etti. Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dış mekanlardan binalara, ulaşımdan konuta, sosyal katılımdan toplumsal yaşama, işgücüne katılımdan sağlık hizmetlerine hayatın her alanında, bu yönde gerekli düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği belirtildi.