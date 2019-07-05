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Beşiktaş, ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı                     

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı.

Beşiktaş, ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı                     

İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaş’ı yaşlı dostu olma ve ileri yaşta üretkenlik konularında bir numaraya taşıyacaklarını belirtti.

İlçe nüfusunun beşte birini 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğu Beşiktaş Belediyesi, yaşlı dostu bir kent olma hedefiyle 2017 yılında başlattığı ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üyelik sürecini nihayet tamamlandı. Beşiktaş Belediyesi bu sürecin sonunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı. Belediye, Türkiye’de bu ağa katılan 4’üncü, 2019 yılında ise bu ağa katılmaya hak kazanan tek belediye unvanını elde etti.

Beşiktaş Belediyesi bu üyelik gereği, Beşiktaş’ı her alanda yaşlı dostu bir kent haline getirmeyi taahhüt etti. Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dış mekanlardan binalara, ulaşımdan konuta, sosyal katılımdan toplumsal yaşama, işgücüne katılımdan sağlık hizmetlerine hayatın her alanında, bu yönde gerekli düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

“BEŞİKTAŞ’I İLERİ YAŞTA ÜRETKENLİKTE BİR NUMARAYA TAŞIYACAĞIZ”

Beşiktaş’ı aktif yaşlanma süreçlerine uygun bir kent haline getireceklerini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Ekibimizin uzun süredir yaşlılık alanında yaptığı çalışmaların ‘yaşlı dostu kent’ olma onuruyla taçlanması bizi çok mutlu etti. Kurum olarak buna hazırız. Böylesine dinamik bir yapının parçası olmak, belediyemize hem deneyimlerini aktarma hem de deneyimlerden yararlanma fırsatı vereceği için çok heyecanlıyız. Beşiktaş’ı yaşlı dostu olma ve ileri yaşta üretkenlik konularında 1 numaraya taşıyacağız” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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