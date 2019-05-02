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Beşiktaş'a başkan olmak isteyen üyeye, mahkemeden onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne (BJK) yaptığı başkan adaylığı başvurusu kabul edilmeyen kulüp üyesi Hürser Tekinoktay, 4 ve 11 Mayıs'ta yapılacak Seçim Genel Kurulu'nda başkan adayı olabilmek için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı - Tekinoktay'a imzalı dilekçelerle destek veren 270 kişinin BJK Derneği üyeliği şartı taşıyıp taşımadıklarının divan kurulunca tespit edilmesine karar veren İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yeterli sayının bulunması halinde Tekinoktay'ın kurulda başkan adayı olabilmesi için tedbir karar verilmesini de hükme bağladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne (BJK) yaptığı başkan adaylığı başvurusu kabul edilmeyen kulüp üyesi Hürser Tekinoktay, başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda, mahkemeden, yeterli sayıyı bulması halinde 4 Mayıs'taki seçim kurulu toplantısında başkan adayı olabilmesi için tedbir kararı aldırttı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, ihtiyati tedbir talebinde bulunan Hürser Tekinoktay avukatıyla katıldı. BJK Derneği'ni ise avukat Deniz Çiftçi temsil etti.

Duruşmada söz alan Tekinoktay'ın avukatı Aker Çıtak, ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne, BJK avukatı Çiftçi ise talebin reddine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

BJK Derneği'nin 4 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 11 Mayıs'ta genel seçim kurulu toplantısı düzenleyeceği bilgisini veren mahkeme, Tekinoktay'a başkan adayı olması için, ıslak imzalı dilekçe sunarak destek veren ve Tekinoktay tarafından dilekçeleri divan kuruluna iletilen 270 kişinin, üyelik şartı taşıyıp taşımadıklarının öncelikle divan kurulu tarafından tespit edilmesini karara bağladı.

Destek verenlerin üyelik şartı taşıdıklarının tespit edilmesi ve tüzüğe göre tedbir isteyen Hürser Tekinoktay'ın aday olabilmesi için yeterli sayı bulunması halinde seçimlerde başkan adayı olarak yer alabileceğine dair tedbir kararı alan mahkeme, kararın İstanbul İcra Müdürlüklerince infazına ve karara 270 imzalı dilekçenin de eklenmesine yönelik hüküm kurdu.

- Dava dilekçesinden

Tekinoktay'ın avukatı Aker Çıtak tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Tekinoktay'ın, BJK Derneği'nin 4 Mayıs, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 11 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na başkan adayı olarak katılmak istediği, başkan adayı olabilmek için destek veren BJK üyesi 270 kişinin imzasının olduğu dilekçeleri divan kuruluna sunduğu belirtilerek, bu talebin Divan Başkanlık Kurulu üyesi İlhan Gölvan tarafından, dilekçeler dahi teslim alınmayarak reddedildiği bilgisi veriliyor.

Hürser Tekinoktay'ın seçime başkan adayı olarak katılabilmesi için BJK Derneği tüzüğünde aranan şartları sağladığının tespiti talep edilen dava dilekçesinde, Tekinoktay'ın seçime katılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi de istendi.

Tekinoktay'ın BJK Derneği'nin 5946 sicil nolu 30 yıllık üyesi olduğu ve 1995-2000 yılları arasında Beşiktaş altyapısında futbol antrenörlüğü yaptığı bilgisi de verilen dilekçede, Tekinoktay'ın 2018 Eylül ayından itibaren 4 Mayıs ve 11 Mayıs'taki seçimlere başkan adayı olarak katılacağını açıkladığı ve 8 aylık süreçte bununla ilgili çalışmalar yürüttüğü aktarılıyor.

Dilekçede Beşiktaş Kulübü Dernek Tüzüğü'nün 35. maddesinde, "Genel Kurul'a katılma katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Başkanlık Kurulu'na yazılı olarak önermesi gerekir. Öneren üyelerin adı, soyadı ve sicil numaraları dilekçeye eklenir ve bu bilgiler kurul tarafından kontrol edilir." hükmünün yer aldığına işaret edilerek, Tekinoktay'ın bu hükme göre başkanlık adaylığı şartlarını yerine getirdiği de ileri sürülüyor.

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Beşiktaş'a başkan olmak isteyen üye Bjk Hürser Tekinoktay

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