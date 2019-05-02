Beşiktaş'a başkan olmak isteyen üyeye, mahkemeden onay

BJK Derneği'nin 4 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 11 Mayıs'ta genel seçim kurulu toplantısı düzenleyeceği bilgisini veren mahkeme, Tekinoktay'a başkan adayı olması için, ıslak imzalı dilekçe sunarak destek veren ve Tekinoktay tarafından dilekçeleri divan kuruluna iletilen 270 kişinin, üyelik şartı taşıyıp taşımadıklarının öncelikle divan kurulu tarafından tespit edilmesini karara bağladı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, ihtiyati tedbir talebinde bulunan Hürser Tekinoktay avukatıyla katıldı. BJK Derneği'ni ise avukat Deniz Çiftçi temsil etti.

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne (BJK) yaptığı başkan adaylığı başvurusu kabul edilmeyen kulüp üyesi Hürser Tekinoktay, başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda, mahkemeden, yeterli sayıyı bulması halinde 4 Mayıs'taki seçim kurulu toplantısında başkan adayı olabilmesi için tedbir kararı aldırttı.

Destek verenlerin üyelik şartı taşıdıklarının tespit edilmesi ve tüzüğe göre tedbir isteyen Hürser Tekinoktay'ın aday olabilmesi için yeterli sayı bulunması halinde seçimlerde başkan adayı olarak yer alabileceğine dair tedbir kararı alan mahkeme, kararın İstanbul İcra Müdürlüklerince infazına ve karara 270 imzalı dilekçenin de eklenmesine yönelik hüküm kurdu.

- Dava dilekçesinden

Tekinoktay'ın avukatı Aker Çıtak tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Tekinoktay'ın, BJK Derneği'nin 4 Mayıs, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 11 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na başkan adayı olarak katılmak istediği, başkan adayı olabilmek için destek veren BJK üyesi 270 kişinin imzasının olduğu dilekçeleri divan kuruluna sunduğu belirtilerek, bu talebin Divan Başkanlık Kurulu üyesi İlhan Gölvan tarafından, dilekçeler dahi teslim alınmayarak reddedildiği bilgisi veriliyor.

Hürser Tekinoktay'ın seçime başkan adayı olarak katılabilmesi için BJK Derneği tüzüğünde aranan şartları sağladığının tespiti talep edilen dava dilekçesinde, Tekinoktay'ın seçime katılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi de istendi.