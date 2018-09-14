Beşiktaş'a Japon iş ortağı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Japon medya şirketi Mainichi-Sponichi Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grup'u temsilen uluslararası ilişkiler sorumlusu Hiroyuki Tsuruta ve yönetim kurulu üyeleri Atsushi Narita ile Takeo Iwasawa katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, globalleşme çalışmaları kapsamında Japonya'ya açıldıklarını belirterek, "Global bir sponsor markası hedefimiz vardı ve bu konuda istikrarlı adımlarla yürüyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız oldu. Globalleşme projemizde Çin'e gittik. Taraftarın başlattığı 'Come to Beşiktaş' akımı büyük bir ses getirdi. Rumi'nin sözünden yola çıkarak global reklamımızı çektik. Yaz aylarında sosyal medya hesaplarımızı açtık. Bunu daha etkili boyutlara taşımak için güçlü iş ortaklıkları gerekiyor. Bugün de böyle bir ortaklığın ilk imzasını atmak için bir araya geldik." diye konuştu. \ - "Japonya bizim önemli hedef pazarlarımızdan biri"

Mainichi-Spanichi Grup'un Asya'da çok önemli bir medya gücü olduğunu vurgulayan Orman, şu ifadeleri kullandı: "Japonya bizim önemli hedef pazarlarımızdan biri. Japonlar ve Beşiktaş'ın değerlerinin örtüştüğünü ve bizi çok seveceklerini düşünüyorum. 147 yıllık geçmişi olan Mainichi, Japonya'nın en eski gazetesi. 50'ye yakın şirketleri olan dev bir medya grubu. 250'den fazla temsilci ofisi ve günde 10 milyon üzerinde tirajları var. Spora, sanata ve sosyal sorumluluk projelerine büyük destek veriyorlar. Uluslararası büyümelerini sağlayacak ve spor merkezli dijital yatırımlarının olduğu bir oluşumu başlatıyorlar. Bunun ilk projesi bizim iş ortaklığımız olacak. Amacımız, Beşiktaş'ı önce Japonya'ya tanıtmak sonra uluslararası anlamda çok bilinen bir marka haline getirmek. Mainichi Beşiktaş'ın global partneri olacak." Osmanlı İmparatorluğu'nun 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul fırkateyninin geçirdiği kazanın yıl dönümünde bir araya geldiklerini hatırlatan Orman, bu olayın iki halkı birbirine yakınlaştırdığını söyledi ve kazada hayatını kaybeden askerlere rahmet diledi.

Mainichi Grup'un, Beşiktaş'ın Japonya'daki temsilcisi olacağını söyleyen Orman, şunları kaydetti: "Japonya'da sosyal medya hesapları açacağız ve birlikte yöneteceğiz. Onlar da daha çok insana ulaşması için iletişim çalışmaları yapacak. Beşiktaş içerikleri hazırlayacağız. Beşiktaş'ın Japonya'daki temsilcisi olacaklar. Birlikte sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp hayata geçireceğiz. Belki bu yaz şampiyon olursak tekrar Uzak Doğu seferine başlayacağız. Ticari gelir projeleri üreteceğiz." \ - Iwasawa: "Son yıllardaki başarıları dikkatimizi çekti" Takeo Iwasawa ise Japonya'nın en köklü medya kuruluşlarından biri olduklarının altını çizerek, "Sadece bir medya kuruluşu olmanın dışında yıl boyunca birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın çok çeşitli noktalarında muhabirlerimiz, ofislerimiz ve çok sayıda okurumuz mevcut. Japonya'da spora ilgi günden güne artıyor. Olimpiyatlara yönelik Japonya'da dijitalleşmeyi medyaya aktarma yönünde ciddi çalışmalarımız var." şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın son yıllardaki sportif başarıları ve "Come to Beşiktaş" sloganının dikkatlerini çektiğini vurgulayan Iwasawa, şunları söyledi:

"Son yıllardaki başarıları bizim dikkatimizi çekti, o yüzden buradayız. Bizim en büyük hedefimiz ilk etapta Japonya'da Beşiktaş markasının herkes tarafından bilinir hale gelmesi. Genç nesle yönelik birçok medyamız var. Medya olarak gençlerin Beşiktaş'a ilgi duyması ve Beşiktaş'ta oynama isteği oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri. Japonya'da futbol günden güne popüler hale geliyor. Buraya gelmeden önce Beşiktaş'la ilgili bilgimiz vardı. Stadı gördük, insanların aşkını yakından hissetme fırsatı bulduk. Bunu gönlümüze yerleştirdik. Dönünce koyduğumuz bu sevgiyi Japon halkına anlatmak için ilk adımı atmış olacağız. Mainichi Grup olarak insana önem veriyoruz. Doğa ve sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir grubuz. Beşiktaş'ın 'Come to Beşiktaş' projesini duyduktan sonra insana, doğaya değer veren bir kulüp olduğunu, hangi milletten olursa olsun insanları toplayan bir grup olduğunu öğrendik. Biz de bu mesaja bir cevap olarak burada bulunuyoruz. Başta Japonya olmak üzere Beşiktaş isminin duyulmasına yönelik birçok çalışma yapacağız. Sporun dil ve ırk gözetmeksizin herkesin ortak dili olduğunu düşünüyoruz."

Ertuğrul Fırkateyni kazasının kendileri adına özel bir önemi olduğunu söyleyen Iwasawa, şunları kaydetti: "1890'daki üzücü olaydan sonra iki ülkenin dostluğu başladı ve sıkı bir şekilde ilerlemekte. Ertuğrul Fırkateyni kazasının bizim için ayrı bir önemi var. Muhabirlerimiz sayesinde olayı Japonya'ya duyuran ilk gazete olduk. Gazetemiz o dönem bir bağış kampanyası başlattı. 2015 yılında 'Ertuğrul' filmi iki ülke tarafından yapıldı. Bu filmin ana sponsorlarından biri bizim grubumuz. Ayrıca, yönetim kurulu üyemiz Atsushi Narita'nın abisi bu filmin prodüktörü. Ertuğrul Fırkateyni kazasından sonra iki ülke birbirine destek olan, her türlü felakette ilk yardıma koşan ülke oldu." \ - Diğer branşlarda da iş birliği yapılacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iş birliğinin sadece futbol takımıyla sınırlı olmayacağını belirterek, "Basketbolla, kadın voleyboluyla da alakalı iş birliği yapacağız. İş birliği medya üzerinden başlayacak ve futbol, basketbol, voleybolla devam edecek. Basketbol takımı da Japonya'ya gidecek ve turnuvalar yapacağız. Bu şimdilik duyuru olsun, icraatlarımızı yaptığımız sürece paylaşırız." diye konuştu.