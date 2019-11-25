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Beşiktaş’da saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen:”Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta kaldırımda yürüdüğü esnada başörtülü olduğu gerekçesi ile Berrak K.

İstanbul Beşiktaş’ta kaldırımda yürüdüğü esnada başörtülü olduğu gerekçesi ile Berrak K. isimli kadının saldırısına uğrayarak hayatının kabusunu yaşayan öğretmen Ş.N.E., olaydan sonra çok tedirgin olduğunu ifade ederek, “Olaydan sonra işe gidemedim. Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim” diyerek yaşadıklarını anlattı.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde iki farklı günde iki başörtülü kadına yolda yürüdüğü sırada saldırı gerçekleştirildi. Her iki saldırının da failleri polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bulunarak gözaltına alındı. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan adliyeye sevk edilen Berrak K. ve Semahat Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan Beşiktaş’ta saldırıya uğrayan öğretmen Ş.N.E, olay anını ve olaydan sonra yaşadıklarını anlattı. Olay günü arkadaşı ile buluştuktan sonra eve doğru yola çıktığını ifade eden kadın öğretmen, “Evime dönüyordum, tek başınaydım. Müzik dinleyerek yürüyordum, o esnada bir kadın ile göz göze geldim. Beni göstererek, bir şeyler söyledi ben kulaklık ile müzik dinlediğim için duyamadım. Sonra yanından geçerken bana saldırdı. 2 defa vurarak darp etti. Burnum kanamaya başlayınca kenara çekildim. Ne yapıyorsun dedim. Bana yüzüme bakarak, ‘Ne yapıyorum, bir şey yapmıyorum’ dedi. Sonra ben hemen polisi aradım. Bir beyefendiye de saldırdı. Ona benden daha kötü saldırdı. O daha sonra gitti. Bana yardım etmek isteyenler oldu. Daha sonra darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” dedi.

"Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi"
Olaydan sonra çok tedirgin olduğunu ve işine gidemediğini belirten Ş.N.E., “3 gün işime gidemedim. Rapor aldım. Bana saldıran kadının birkaç vak’ası daha olmuş. Benden sonra bir beyefendiye daha saldırdı. Duyduğuma göre kimse şikâyetçi olmamış. Ben normalde insanlara güvenmeyi tercih eden birisiyim. Genelde de güvenirim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim” açıklamasında bulundu. Diğer taraftan başörtülü öğretmene kabusu yaşatan Berrak K.’nin kiracı olarak kaldığı evin sahibi kadına ve annesine de sürekli şiddet uyguladığı ve başörtüsünü hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

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