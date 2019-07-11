Beşiktaş'ın 2016 genel kurul toplantısındaki kararların iptali ile ilgili dava görüldü

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ kulübünün 2016'da yapılan genel kurulundaki kararların iptali ve 5268 kişinin aidatının toplu halde yatırılması ve sahte olduğu ileri sürülen üyelerin ihracıyla ilgili dava bugün görüldü.

İstanbul 9 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 15.00'te başlayan duruşmaya davacılar Ozan Biber, Sezgin Gülnar avukatları Hakan Uzun ile birlikte katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ise avukat Deniz Çitfçi temsil etti.

Mahkeme dava dosyasının halen bilirkişi de olduğunu belirterek kulübün denetim kurumu başkanlığının raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Bilirkişi raporun beklenmesi için dava ertelendi. Mahkeme bilirkişi heyetine, kulüp merkezinde istenilen kayıt ve belgelerin incelemesi için yetki de verdi. Davayı izlemek için ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yaklaşık 50 taraftar geldi.

