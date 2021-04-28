Beşiktaşlı Montero'ya Napoli talip

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri Napoli ile görüştüklerini açıkladı.

Montero'nun menajeri Martin Camano Sky'a verdiği röportajda oyuncusunun yeni sezondaki durumuyla ilgili konuşarak, "Napoli'nin Montero'ya ilgisi oldu, buna şaşırmadım. Napoli ile görüştük. Ben her şey hakkında herkesle görüşürüm. Genç ve maç tecrübesi yeterince olan bir defans oyuncusu. Beşiktaş'ta daha da tecrübeleniyor. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek ve umarım bu sezon lig şampiyonluğunu da kazanır" açıklamasını yaptı.

Camano Montero'nun son durumuna Diego Simeone'nin karar vereceğini söyleyerek, "Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek ve genç sol ayaklı bir stoper olarak durumu değerlendirilecek. Geleceği Simeone ile yapacağımız görüşmeden sonra netleşecek" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 4.5 MİLYON EURO'YA BONSERVİSİNİN YARISINI ALMA HAKKI VAR

Beşiktaş sezon başında Atletico Madrid ile Montero için yaptığı anlaşmada Montero'nun bonservisinin %50'sini 4.5 milyon ödeyerek satın alma hakkına sahip. Oyuncuyu kiralamak için Atletico'ya para ödemeyen ancak belli sayıda oynatma garantisi ile transfer edilen Montero eğer taahüt edilen maç sayısının %50'sinde oynarsa 500 bin Euro İspanyol kulübüne ödenecek. Eğer taahüt edilen oynama süresinin %70'ine ulaşılırsa Beşiktaş Atletico'ya herhangi bir bedel ödemeyecek.

Montero Beşiktaş formasıyla bu sezon 12'si Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1 de Avrupa Ligi elemesi maçında toplam 1221 dakika forma giydi.

(SPORX)

