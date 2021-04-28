SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı Montero'ya Napoli talip

Beşiktaşlı Montero'ya Napoli talip

28.04.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol savunmacısı Montero'ya Napoli'nin talip olduğu açıklandı.

Beşiktaşlı Montero'ya Napoli talip

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri Napoli ile görüştüklerini açıkladı.

Montero'nun menajeri Martin Camano Sky'a verdiği röportajda oyuncusunun yeni sezondaki durumuyla ilgili konuşarak, "Napoli'nin Montero'ya ilgisi oldu, buna şaşırmadım. Napoli ile görüştük. Ben her şey hakkında herkesle görüşürüm. Genç ve maç tecrübesi yeterince olan bir defans oyuncusu. Beşiktaş'ta daha da tecrübeleniyor. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek ve umarım bu sezon lig şampiyonluğunu da kazanır" açıklamasını yaptı.

Camano Montero'nun son durumuna Diego Simeone'nin karar vereceğini söyleyerek, "Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek ve genç sol ayaklı bir stoper olarak durumu değerlendirilecek. Geleceği Simeone ile yapacağımız görüşmeden sonra netleşecek" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 4.5 MİLYON EURO'YA BONSERVİSİNİN YARISINI ALMA HAKKI VAR

Beşiktaş sezon başında Atletico Madrid ile Montero için yaptığı anlaşmada Montero'nun bonservisinin %50'sini 4.5 milyon ödeyerek satın alma hakkına sahip. Oyuncuyu kiralamak için Atletico'ya para ödemeyen ancak belli sayıda oynatma garantisi ile transfer edilen Montero eğer taahüt edilen maç sayısının %50'sinde oynarsa 500 bin Euro İspanyol kulübüne ödenecek. Eğer taahüt edilen oynama süresinin %70'ine ulaşılırsa Beşiktaş Atletico'ya herhangi bir bedel ödemeyecek.

Montero Beşiktaş formasıyla bu sezon 12'si Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1 de Avrupa Ligi elemesi maçında toplam 1221 dakika forma giydi.

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızdaAhmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızda
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Anlaşma sağlandı! Sezon sonu imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! Sezon sonu imzayı atıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.