Beşiktaşlı oyuncu transfer oldu

Gelecek sezon öncesi Beşiktaş’ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah beyazlıların stoperi Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerin’den Guangzhou Evergrande’ye transfer oluyor. Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.
Tosic, Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Çin’e giden Sırp futbolcunun, Beşiktaş’ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş’a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic’in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. (NTV SPOR)
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!
Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!
Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Dünya bu transferi konuşacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum