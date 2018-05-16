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Beşiktaşlı oyuncu transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu’ya transfer oluyor. Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.

Beşiktaşlı oyuncu transfer oldu

Gelecek sezon öncesi Beşiktaş’ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah beyazlıların stoperi Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerin’den Guangzhou Evergrande’ye transfer oluyor. Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.

Tosic, Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Çin’e giden Sırp futbolcunun, Beşiktaş’ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş’a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic’in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. (NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
tosic Spor Toto Süper Lig Çin Beşiktaş guangzhou

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