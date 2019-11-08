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Beşiktaşlılar lösemili çocuklar için maskelerini takıp yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce kişi maskelerini takıp kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce kişi maskelerini takıp kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından sanatçı Gökçe sevilen şarkılarını bu kez lösemili çocuklar için söyledi.
Beşiktaş Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Levent metro çıkışından LÖSEV Parkına kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Lösemili çocukların kendilerini korumak için taktığı ve sembolleri haline gelen maske ile bu kez yüzlerce kişi farkındalık için yürüdü. Löseminin aslında bulaşıcı bir hastalık olmadığı sadece enfeksiyon riskine karşı maske taktıklarına dikkat çeken gönüllüler, yürüyüşte bando takımının gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Minikler ellerinde bayraklar ve LÖSEV yazılı tişörtlerini giyerek ‘Sağlığınız servetinizdir’ yazılı pankart, kortej yürüyüşünde dikkat çekti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ da etkinliğe maske takarak destek verdi. Öte yandan hastalığı atlatan kahraman minikleri temsilen Yiğit Gündoğdu ve annesi hastalık sürecinde yaşadıklarını ve iyileşme sürecini anlattılar. Ayrıca sanatçı Gökçe de sevilen parçalarını bu kez minik dostları için seslendirdi.

“LÖSEV’ den çikolata alıyor, marketinden alışveriş yapıyoruz”
2-8 Kasım LÖSEV Haftası’nda farkındalığın önemine dikkat çeken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “8 Kasım Lösemili çocuklar haftasında ilçede bulunan bu parkın adını LÖSEV Parkı olarak belirledik. Yakın zamanda buranın fiziki koşullarını buraya yakışır duruma getireceğiz. Bu durumu çok önemsiyoruz, bu durum bizim kent zenginliğimizden birisidir. Tüm yaptığımız ziyaretlerimize LÖSEV’ den aldığımız çikolataları götürüyoruz. Market alışverişlerimizi LÖSEV marketten yapıyoruz. Bu farkındalığın yayılmasını istiyoruz” dedi.

“Güçlü ve dik dursunlar”
Tüm lösemili hastalara seslenen hastalığı atlatan 18 yaşındaki Yiğit Gündoğdu, “Güçlü dursunlar. Ben bu hastalığı atlatan biri olarak söylüyorum elbet onlarda atlatacaklardır. Tekrarlayabilir sonuçta bu hastalığa herkes yakalanabilir orasını Allah bilir ama güçlü ve dik dursunlar” diye konuştu.

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