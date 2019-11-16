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Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL-DHA- Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.

İSTANBUL-DHA- Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta tartıştıkları 1 kişiyi bıçaklayan 2 vale gözaltına alındı. yapılan çalışmalar sonucunda bölgede izinsiz valelik yapan 10 vale standı kaldırıldı

BEŞİKTAŞ Bebek'te sabah saatlerinde Mühacit Bere Ç(22) isimli bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 vale gözaltına alırken bölgede izinsiz vale hizmeti verdiği belirlenen 10 vale standı kaldırılarak bu standları kullananlara idari işlem yapıldı.
Olay sabah saatlerinde Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede izinsiz vale hizmeti veren Mücahit B. ile Oğuz G. isimli iki kişi, Mücahit Bere Ç. isimli bir kişiyi aralarında çıkan tartılma sebebiyle yaraladı. Olay sonrasında çalışma başlatan polis, şüpheliler Mücahit B. ile Oğuz G'yi gözaltına aldı. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda izinsiz çalıştıkları belirlenen 10 vale standı kaldırıldı.

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