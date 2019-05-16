BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİĞİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ın 100. Yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Beşiktaş iskelesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu gösteri yaptı. Su altından ellerinde Bandırma Vapuru temalı yağlı boya tablo, Türk Bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile çıkan dalgıçlar meşaleler yaktı.

Vatandaşlar, etkinlik alanına bando takımı eşliğinde, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve pankartlarla geldi. Etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki de katıldı. Etkinlikte denize çiçekler bırakıldı, karanfiller atıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Dalgıçlar

-Sudan tablo çıkarılması

-Genel ve detaylar

