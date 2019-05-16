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Beşiktaş'ta 19 Mayıs 100'üncü yıl etkinliğinde renkli görüntüler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ  Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ın 100.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ın 100. Yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Beşiktaş iskelesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu gösteri yaptı. Su altından ellerinde Bandırma Vapuru temalı yağlı boya tablo, Türk Bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile çıkan dalgıçlar meşaleler yaktı.

Vatandaşlar, etkinlik alanına bando takımı eşliğinde, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve pankartlarla geldi. Etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki de katıldı. Etkinlikte denize çiçekler bırakıldı, karanfiller atıldı.

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