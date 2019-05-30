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Beşiktaş’ta 2 çalışanın patronları tarafından darp edildiği olaya ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında 1’i kadın 2 çalışanın ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle patronları tarafından darp edildiği olaya ilişkin markanın yetkililerin açıklama geldi.

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında 1’i kadın 2 çalışanın ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle patronları tarafından darp edildiği olaya ilişkin markanın yetkililerin açıklama geldi. Açıklama Şahin Ş.’nin markanın değil sadece markanın bulunduğu otopark alanının mülk sahibi olduğu aktarılırken, "Şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız" denildi.
Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Kameralara yansıyan olayın ardından Şahin Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından da adliyeye sevk edilmişti.
Olaya ilişkin markanın yetkililerinden açıklama geldi. Açıklamada, "Haberlere konu olan arkadaşımız Gaye Akıl, Dorock XL’da 5 yıldır yürüttüğü görevine halen devam etmektedir. Darp olayını gerçekleştiren Şahin Ş. Beşiktaş Dorock XL markasının değil, sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir.
Gaye Akıl’ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir" denildi.

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