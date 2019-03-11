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BEŞİKTAŞ'TA 4. KATTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 01:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Beşiktaş'ta 4.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Beşiktaş'ta 4. kattan düşen 80 yaşındaki Vedat S. hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri Vedat S.'nin cesedini incelerken yüksek katlardaki vatandaşların cesedi görmemesi için inceleme yaptıkları alanın üzerini branda ile kapattı.

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 19:30 sıralarında meydana geldi. 4. kattan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 80 yaşındaki Vedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE OTOMOBİLİN ÜZERİNE SONRA KALTIRIMA DÜŞTÜ
Polis ekipleri, Vedat S.'nin ilk olarak bir otomobilin üzerine düştüğünü ardından da kaldırıma düştüğünü belirledi. 5 katlı binanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen Vedat S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNDEN BRANDALI ÖNLEM
Olay Yeri İnceleme ekipleri, Vedat S.'nin cesedini incelemek için önce cesedin etrafına perde çekti. Ardından da, çevredeki binalarda bulunanların cesedi görmesini engellemek için inceleme yaptıkları alanın üzerine branda çekti. Vedat S.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Vatandaşların kendi aralarında konuşmaları
-Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin etrafına perde çekmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vedat S.'nin düştüğü bina
-Yerdeki ceset
-Vedat S.'nin düştüğü otomobil
-Çevredeki binalarda bulunanların cesedi görmemesi için branda çekilmesi
-Cesedin, cenaze aracına taşınması
-Genel ve detay görüntüler

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