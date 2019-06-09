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Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kazaya sebep olduğu iddia edilen ve Burdur’da yakalanan şüphelilerden Abdulsamet T., tutuklandı.Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yaptığı trafik uygulamasında bir aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

Beşiktaş’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kazaya sebep olduğu iddia edilen ve Burdur’da yakalanan şüphelilerden Abdulsamet T., tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yaptığı trafik uygulamasında bir aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Araçta bulunan kişilerden Abdülsamet T.’nin yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) İstanbul’da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili arandığı anlaşıldı. Abdülsamet T. ile araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2’si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burdur Adliyesinde çıkartılan nöbetçi mahkemece tutuklanan Abdülsamet T., adliye çıkışında, "Ben kimseyi öldürmedim, ben aracın yan tarafında oturuyordum. Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır" dedi. Abdulsamet T., Burdur E tipi cezaevine götürüldü.

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza şüphelisi tutuklandı

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