Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas kazasında sürücüye 22.5 yıl hapis istendi

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta TEM otoyolunda araçlara makas atarak ilerlediği sırada, 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kazaya neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Yusuf Arıkboğa'ya "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede ayrıca, şüpheli Arıkboğa'nın firarına yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler Selman Uluşan ve Murat Şarlı hakkında ''Suçluyu kayırma'' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 8 Haziran 2019'da saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolundaki Harp Akademileri Tüneli'nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu bir araca çarpmıştı. Kazada, Bursa'dan aile ziyaretinden dönen Seyhan Özçelik( 30), Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından sürücü Yusuf Arıkboğa'nın yanında olan Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi kaza yerine gelerek sürücüyü ve oğlunu kaçırmıştı.