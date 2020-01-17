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  4. Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas kazasında sürücüye 22.5 yıl hapis istendi

Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas kazasında sürücüye 22.5 yıl hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta TEM otoyolunda araçlara makas atarak ilerlediği sırada, 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta TEM otoyolunda araçlara makas atarak ilerlediği sırada, 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kazaya neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Yusuf Arıkboğa'ya "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede ayrıca, şüpheli Arıkboğa'nın firarına yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler Selman Uluşan ve Murat Şarlı hakkında ''Suçluyu kayırma'' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 8 Haziran 2019'da saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolundaki Harp Akademileri Tüneli'nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu bir araca çarpmıştı. Kazada, Bursa'dan aile ziyaretinden dönen Seyhan Özçelik( 30), Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından sürücü Yusuf Arıkboğa'nın yanında olan Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi kaza yerine gelerek sürücüyü ve oğlunu kaçırmıştı.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarına göre firari şüpheli Yusuf Arıkboğa'nın olay sırasında alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve makas atarak şerit değiştirdiği sırada kaza yaptığı kaydedildi. İddianamede, firari şüpheli Arıkboğa'nın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

YARDIM EDENLERİN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Arıkboğa'nın firar etmesine yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler Selman Uluşan ve Murat Şarlı hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheliler, iddianame kabul edilirse ağır ceza mahkemesinde hakim karşına çıkacak.

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