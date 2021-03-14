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  4. Beşiktaş’ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi

Beşiktaş’ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi

14.03.2021 02:54 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Bebek’te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı.

Beşiktaş Bebek’te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı. Yapılan baskında 80 kişiye ceza kesildi. Kısıtlama dinlemeyerek parti yapanlar ve bazı otel çalışanları gazetecilere hem sözlü küfür etti, hem saldırdı. Gazetecilere saldıran bir şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otel yaklaşık 80 kişinin kaçak bir şekilde parti yaptığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahıslara ceza kesmeye başladı.
Bu sırada baskını çekmek için gelen basın mensuplarına, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattığı görüldü.
Kaçak partide cezayı yiyince gazetecilere saldırdılar
Ceza kesilen iki kişi, gazetecilere küfür etti, sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Ali A., isimli şahıs ise kendisini keçen kameramana tekme atarak saldırdı. Vatandaş ve diğer basın mensuplarının araya girdi. Polis, kameramana tekme atan saldırgan Ali A., isimli şahsı aracından alarak, karakola götürmeye çalıştı. Saldırgan bu sırada küfür ve hakaretlerine devam etti. Polis, saldırganın ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Ceza kesilenler kimisi yüzünü kapattı, kimisi de lüks araçlarına binerek hemen uzaklaştı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

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