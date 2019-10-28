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Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay Beşiktaş Cıhannuma Mahallesi, Serencebey Yokuşu Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yaşlı bir çınar ağacının dalı çürümesi nedeniyle yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kopan dalın bazı parçalarının park halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvelik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Devrilen ağacı kaldırmak için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

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