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Beşiktaş’ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 08:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta yola düşen ağaç dalları caddenin trafiğe kapanmasına sebep oldu.Olay, sabah saatlerinde Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beşiktaş’ta yola düşen ağaç dalları caddenin trafiğe kapanmasına sebep oldu.
Olay, sabah saatlerinde Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çürüyen ağaçtan kopan dallar caddeye düştü. Park halindeki araçların üzerine düşen dallar, trafiğin kapanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ağaç dalları itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, cadde tekrar trafiğe açıldı.

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