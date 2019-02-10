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BEŞİKTAŞ'TA AHŞAP BİNADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 05:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.
Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap binanın 2'nci katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çökmemesi için demir direklerle güçlendirilen binadan dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahşap binadaki yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan dumanların çıkması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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