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Beşiktaş'ta apartman yöneticisi tartıştığı dükkan sahibini bacağından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta apartman yöneticisi tartıştığı dükkan sahibini bacağından vurdu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta apartman yöneticisi tartıştığı dükkan sahibini bacağından vurdu. Apartman yöneticisi gözaltına alınırken, dükkan sahibi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanpaşa Mahallesi Dizi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada bulunan bir binanın girişinde çiçekçi dükkanı sahibi olan G.Y'nin iş yerinin bir kısmını ATM olarak kiraya vermesi nedeniyle aynı binada yönetici olan 60 yaşlarındaki M.H.U ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman yöneticisi M.H.U. silahıyla G.Y.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan G.Y'yi hastaneye kaldırdı. Apartman yöneticisi M.H.U. polis tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan dükkanı sahibi G.Y'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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