Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1)

Ruken KADIO\u011eLU\/ \u0130STANBUL, (DHA) BE\u015e\u0130KTA\u015e'ta 12 Kas\u0131m'da ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc \u00f6\u011fretmen \u015e\u00fcheda Nur Eri\u015f'e sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak tutuklanan 4 y\u0131la kadar hapis istemiyle yarg\u0131lanan Berrak Karao\u011flu tahliye edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limonun faydalar\u0131 ve zararlar\u0131 nelerdir?PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131! Geceye damga vuran dekolteEvli kad\u0131n gar tuvaletinde evli olan sevgilisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc! Yeni detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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