Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının tutuklu sanığına tahliye

"Bariz bir sarhoşlukla refleksif olarak bir tokat atıyorum. 'Kadına şiddet var' diye bağırılmış, provokasyon yapılmıştır. Kamuoyuna, hastalığımın arkasına sığındığım yansıdığı için söylemek isterim. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır. Saldırı ve darp gibi terimlerle anılan eylemin bir tokat olduğunu tekrar eder, basit saldırı kapsamında kaldığını hatırlatırım."

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Berrak Karaoğlu katıldı. Müdahil Şüheda Nur Eriş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ise avukatları temsil etti.

Beyanı sorulan müdahil Şüheda Nur Eriş'in avukatlarından Neslihan Avcı da sanığın, müvekkilinin kendisine tiksinerek baktığını iddia ettiğini belirterek, "Ancak görüntülerden de anlaşılacağı üzere müvekkil kendisine bakmamaktadır. Zaten sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere, Müslümanların kendisine toplumsal bir şiddet gösterdiğini düşünerek bunun faturasını müvekkile kesmiştir. Kendisi eylemin hukuki anlam ve önemini bilmektedir, hatta hukuki değerlendirmeler bile yapmaktadır." dedi.

- "Olayı gerçekleştirirken bilinci yerindeydi"

Sanığın savunmasını değiştirdiğini, olayı gerçekleştirirken bilincinin yerinde olduğunu, hastalığının arkasına sığındığı iddiasını bu yüzden dile getirdikleri ve olaydan 5 gün sonraki sosyal medya paylaşımının halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunu işlediğinin kanıtı olduğunu söyleyen avukat Avcı, müşahede altına alınması istenen sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Diğer müdahil avukatları da benzer beyanda bulunarak, cezalandırma ve tutukluluğun devamı yönünde karar verilmesini istedi.