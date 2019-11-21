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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berrak K'nin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Berrak K, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berrak K, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheli Berrak K'yi ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, olay günü şüphelinin, Ihlamurkuyu Caddesi'nde yürürken hiç tanımadığı ve daha önce hiç görmediği başörtülü müştekiye bir şeyler söyleyip vurarak darbettiği, olaya tepki gösteren ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkeğe de aynı şekilde darp eylemlerinde bulunduğu belirtildi.

Müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eyleminin olmaması, şüpheli ile müşteki arasında önceye dayalı irtibat bulunmaması dikkate alınarak, şüphelinin sırf dini inancı doğrultusunda bir kıyafet tercih etmesi nedeni ile müştekiye bir şeyler söyleyerek darp eyleminde bulunduğu anlatılan yazıda, şüphelinin eyleminin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçu kapsamında kaldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Yazıda, toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berrak K'nin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
başörtülü Beşiktaş kadın saldırı

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