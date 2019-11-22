Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.’nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara karşı gülmesi dikkat çekti.

Be\u015fikta\u015f\u2019ta ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc \u00f6\u011fretmene sald\u0131ran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.\u2019nin adliyeye sevk edildi\u011fi s\u0131rada kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen kameralara kar\u015f\u0131 g\u00fclmesi dikkat \u00e7ekti.PARTNER\u00dcnl\u00fc kalecinin sevgilisinden olay itiraf!U\u00e7ak pistten \u00e7\u0131kt\u0131! Yolcular tahliye edildiSakarya\u2019daki kazada 7 ve 11 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z karde\u015fler hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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