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Beşiktaş'ta bazı sandık kurulu görevlileri hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak ilçede görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin yerine, engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmetti.

İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin CHP ve İYİ Parti Beşiktaş ilçe başkanlıklarının, sandık kurulu görevlileri hakkında yaptığı itirazlar, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunca karara bağladı.

Kurul, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanununa tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel halini bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

Sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyesi olduğu ve üyeliklerinin halen devam ettiği tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerlerine kaymakamlık listesinde bulunan ve başkanlıkça belirlenecek engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmeden kurul, bu 35 kişi ile ilgili olarak yasal değerlendirme yapılmak üzere kurumlarına bilgi verilmesi hususunda, Beşiktaş Kaymakamlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yazılar da eklenmek suretiyle yazı yazılmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurulun kararında, ilçe seçim kurulu başkanı, 2 üye memur ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'den birer üyenin imzası bulunuyor.

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