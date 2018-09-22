Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Deryadil Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Aydoğan A'yı bir süredir görmeyen ve evinden gelen kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekibi, Aydoğan A'yı evde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydoğan A'nın, bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan A'nın cesedi, morga kaldırıldı.

