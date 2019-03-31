HABER

BEŞİKTAŞ'TA CADDE ORTASINDA TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Levent'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya iki el ateş eden bir kişi, şakağına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Levent'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya iki el ateş eden bir kişi, şakağına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, araçlar içindeki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi. Bir süre sonra ikna edilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.G., gözaltına alındı.
Büyükdere Caddesi Levent Işıklar mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçların arasına dalarak caddeye çıkan E.G. adlı kişi, belinden çıkardığı tabancayla havaya iki el ateş etti. Açılan ateşin ardından paniğe kapılan vatandaşlar, metro istasyonu ve bina girişlerine sığındı. E.G. tabancayı şakağına dayayarak intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Maslak yönüne doğru Büyükdere Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, olay yerinin yakınında bulunan araçlardaki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi.
Cadde ortasında, şakağına tabanca dayalı şekilde tur atarak, intihar etmek istediğini söyleyen E.G., polisler tarafından ikna edilmek istendi. Yaklaşık 30 dakika süren çabaların ardından ikna edilen E.G., tabancasını polise teslim ettikten sonra gözaltına alındı. E.G.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi. İkna çalışmaları sırasında, her ihtimale karşı özel harekat polisi de hazır bulunduruldu.

Görüntü Dökümü
---------------------
-İntihar girişiminde bulunan kişiden detay görüntü
-Kafasına silah dayaması
-Polisin ikna etmeye çalışması
-Yolun çift yönlü kapatılması
-Bekleyen araçlardan detay görüntü
-Polisin araç içerisinde bekleyenleri araçtan çıkartıp uzaklaştırması
-İntihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna edilmesi
-Kişinin polis otosuna bindirilmesi
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi
Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.