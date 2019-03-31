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Beşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Levent'te  henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya iki el ateş eden bir kişi, şakağına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Beşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Levent'te henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya iki el ateş eden bir kişi, şakağına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, araçlar içindeki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi. Bir süre sonra ikna edilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.G., gözaltına alındı.
Büyükdere Caddesi Levent Işıklar mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçların arasına dalarak caddeye çıkan E.G. adlı kişi, belinden çıkardığı tabancayla havaya iki el ateş etti. Açılan ateşin ardından paniğe kapılan vatandaşlar, metro istasyonu ve bina girişlerine sığındı. E.G. tabancayı şakağına dayayarak intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Maslak yönüne doğru Büyükdere Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, olay yerinin yakınında bulunan araçlardaki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi.
Cadde ortasında, şakağına tabanca dayalı şekilde tur atarak, intihar etmek istediğini söyleyen E.G., polisler tarafından ikna edilmek istendi. Yaklaşık 30 dakika süren çabaların ardından ikna edilen E.G., tabancasını polise teslim ettikten sonra gözaltına alındı. E.G.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi. İkna çalışmaları sırasında, her ihtimale karşı özel harekat polisi de hazır bulunduruldu.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştıBeşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştıBeşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştıBeşiktaş'ta cadde ortasında tabancayla intihara kalkıştı

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