Beşiktaş'ta Cyle Larin Rize maçı kadrosuna alındı

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Aboubakar maç kadrosuna alınmazken; sakatlık sürecini atlatan Cyle Larin maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

SON 3 DEPLASMANDA 3 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

WELİNTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.