HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş’ta dehşet anları kamerada

Beşiktaş’ta dehşet anları kamerada

25.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiyi bıçakladı.

Beşiktaş’ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiyi bıçakladı. Dehşeti anları kameralara yansırken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kadını defalarca bıçakladı
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahıs arkadan yaklaştığı kişilere bıçakla saldırıyor. Aldığı darbelerle il kişi yere düştükten sonra kaçıyor. Saldırgan duvara sıkıştırdığı kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis saldırganın peşinde
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden Beşiktaş polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildiEbubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi
Haşr suresinin meali ve faziletiHaşr suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!

Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: 80 yaş üzerine bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.