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  4. Beşiktaş'ta dehşet: Polise yakalanmamak için intihar etti

Beşiktaş'ta dehşet: Polise yakalanmamak için intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı otomobilin sürücüsü, silahla başına ateş ederek intihar etti.

Beşiktaş'ta dehşet: Polise yakalanmamak için intihar etti

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı otomobilin sürücüsü, silahla başına ateş ederek intihar etti. Otomobilin arka koltuğunda ise intihar edenin ortağı üzeri kartonla örtülmüş, ağır yaralı olarak bulundu. İki ortağın olay öncesi birlikte yürüdükleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, otomobilin önünü keserek durdurdu. Yakalanacağını anlayan sürücü Umut G., başına silahla ateş ederek intihar etti. Otomobilin arka koltuğunda kartonla üzeri örtülmüş ve başına ateş edilerek ağır yaralanmış halde bir kişi bulundu. İntihar eden Umut G.'nin ortağı olduğu belirlenen Bekir H., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir H.'nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Bekir H.'nin, Umut G. tarafından otomobilin arka koltuğunda bulunduğu yerde silahla vurulduğu değerlendiriliyor. Ortaklar arasında alacak verecek meselesinden dolayı sorunlar olduğu tespit edildi.

SON ANLARI KAMERADA
Umut G. ile Bekir H.'nin, olay öncesi bir AVM'de birlikte yürüdükleri güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki ortağın olay öncesi, alışveriş merkezinden çıkarak, aynı otomobile bindikleri görülüyor.
(FOTOĞRAFI)

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