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Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan susma hakkını kullandı

26.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan susma hakkını kullandı

Beşiktaş’ta yolda yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta yolda yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı, olayı neden yaptığını hatırlamadığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Akaretler’de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdü esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı turistler ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir’deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Hasan Hüseyin K.’nın çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayı neden yaptığını hatırlamadı
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Hasan Hüseyin K.’nın çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli Hasan Hüseyin K.’nın emniyette susma hakkını kullandığı ve 8 ay önce cezaevinde çıktığı ortaya çıktı. Olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyleyen saldırgan adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan susma hakkını kullandı

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