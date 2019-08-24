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Beşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, arkadaşıyla girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulunan Bayram Demir (19), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Beşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İSTANBUL'da, arkadaşıyla girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulunan Bayram Demir (19), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, perşembe günü saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş semtinde, iskelede meydana geldi. Bayram Demir (19), iddiaya göre biri kadın 2 arkadaşı ile alkol aldı ardından erkek arkadaşı ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra, Demir, akıntıya kapılarak denizde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi Demir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Bayram Demir'in denize girdiği iskelenin yaklaşık 5 metre açığında cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bayram Demir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesi, memleketi olan Bursa'nın İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi'ne getirildi. Demir'in cenazesi Edebey Cami'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İlçe mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede, Demir'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

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Beşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildiBeşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildiBeşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildiBeşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildi

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