HABER

Beşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, arkadaşıyla girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulunan Bayram Demir (19), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İSTANBUL'da, arkadaşıyla girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulunan Bayram Demir (19), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, perşembe günü saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş semtinde, iskelede meydana geldi. Bayram Demir (19), iddiaya göre biri kadın 2 arkadaşı ile alkol aldı ardından erkek arkadaşı ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra, Demir, akıntıya kapılarak denizde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi Demir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Bayram Demir'in denize girdiği iskelenin yaklaşık 5 metre açığında cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bayram Demir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesi, memleketi olan Bursa'nın İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi'ne getirildi. Demir'in cenazesi Edebey Cami'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İlçe mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede, Demir'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yılını andıMilli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yılını andı
Şehit ateşi Trabzon’a düştüŞehit ateşi Trabzon’a düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.