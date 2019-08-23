HABER

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 05:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş iskelesinde denize giren iki kişiden biri dalgalara kapılması sonucu kayboldu.

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

Beşiktaş iskelesinde denize giren iki kişiden biri dalgalara kapılması sonucu kayboldu. Çevrede oturan vatandaşlardan birkaç kişi kaybolan Bayram Demir’i kurtarmak için başarılı olamayınca sahil güvenliğe bildirdi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisinin arama çalışmaları devam ediyor.
Olay saat 02:00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi erkek biri kadın üç kişi iskelede oturarak alkol aldığı sırada, erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs denize yüzmek için atladı. Bir süre sonra yüzen şahıs arkadaşı Bayram Demir’in kaybolduğunu belirterek kıyıya geldi.
Şahsın şaka olduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, ancak ismi henüz öğrenilemeyen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevredekilerin bir çoğu denize atlayarak kurtarmaya çalıştı.
Kaybolan Bayram Demir’in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Denizden çıkarılan ismi henüz öğrenilemeyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Demir’in kurtarılması için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demir’in arama çalışması sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması yaparken bazı vatandaşlar, çekirdek çitleyerek çalışmaları izlediği görüldü.
Olayı anlatan görgü tanıklarından Salih Kaya, “Biz burada oturuyorduk. Üç kişi de burada oturuyordu, biri kadındı, iki kişi denize girdi. Sonra biri arkadaşının boğulduğunu söyledi, sonra denize atlayanlar oldu. Ama kurtaramadı, Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Suda karanlık gözükmüyor. Kendileri girdi yani” diye konuştu.

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

Beşiktaş’ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kaybolduBeşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu
Avcılar'da öğrenci evinde yangın paniğiAvcılar'da öğrenci evinde yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

'Fırtına'yı Ekuban kopardı

'Fırtına'yı Ekuban kopardı

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.