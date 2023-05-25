Beşiktaş'ta denize atlayan kişi polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu kişinin hayatından endişe eden çevre sakinlerinin ihbarı ise polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Denizden çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.