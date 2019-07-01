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Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı. Beşiktaş sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kadının imdadına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.

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