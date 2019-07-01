Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL, (DHA) BE\u015e\u0130KTA\u015e'ta denize d\u00fc\u015fen kad\u0131n\u0131 itfaiye kurtard\u0131. Be\u015fikta\u015f sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kad\u0131n\u0131n imdad\u0131na itfaiye yeti\u015fti. Denizden \u00e7\u0131kamayan kad\u0131n\u0131 uzun u\u011fra\u015flar sonucu itfaiye kurtard\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc modelin iddial\u0131 k\u0131yafetinin arkas\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131Giresun \u00dcniversitesi\u2019nde rekt\u00f6rl\u00fck yar\u0131\u015f\u0131Memorial geleneksel \u00e7ocuk resim yar\u0131\u015fmas\u0131 sonu\u00e7land\u0131
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