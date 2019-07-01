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Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde meydana geldi. Sevde Güngör (38) isimli kadın Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanında denizi izlerken bir anda dengesini kaybederek, denize düştü.
Sahildekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Güngör'ü denizden çıkardı. İlk müdahalesi sahilde yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda iyiyim." dedi
(FOTOĞRAF)

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