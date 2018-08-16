Beşiktaş'ta deprem tatbikatı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 19. yılı kapsamında, olası bir deprem anında yapılması gerekenlerin uygulanması amacıyla deprem tatbikatı düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi, Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği, Toplumsal Afet Platformu, Denizcilerle Dayanışma Derneği Deniz Arama Kurtarma Birimi, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Arama Kurtarma Birimi, Aya Arama Kurtarma Derneği tarafından Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem konusunda bilinçlendirme yapmak amacıyla Beşiktaş'ta üç noktada tatbikat gerçekleştirildi.

İlk olarak Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yapılan tatbikatta, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte binadakiler tahliye edildi. Görevliler binada mahsur kalan yaralıyı kurtararak sedyeyle sağlık ekiplerine verdi. Yaralı vatandaşlar afet toplanma merkezi olan Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'na sağlık ekiplerince götürüldü.

Ortaköy Sahili'nde ise iskelenin çökmesi sonucu denize düşen vatandaşlar, deniz arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak toplanma merkezi Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'na getirildi. Yaralılar burada Sahra Hastanesi çadırlarında tedavi edildi.

Ayrıca Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi tarafından parkta kurulan mobil kan bağışı aracında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

