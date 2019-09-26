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Beşiktaş'ta depremi yaşayanlar o anları anlattı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Olgucan KALKAN-Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)-İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Beşiktaş'ta depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken bazıları ise deprem korkusuyla geceyi dışarda geçireceklerini söylediler.

Samsun'dan İstanbul'a ziyaret için geldiğini söyleyen bir kişi, ilk kez deprem yaşadığını ifade ederek, "Ben ilk kez deprem yaşadım. Çok korktum. Daha sonra sokacağa çıktım. Bu geceyi de evde geçirmeyi düşünmüyorum. Park'ta kalacağız" dedi.

Cenaze için Sinop'tan geldiğini belirten başka bir kişi ise "Cenaze sırasında deprem olduğunu hissettik. En başta dışarda olduğumuz için çok aldırış etmedik ama yine de insan bir ürküyor. Ama İstanbul'daki insanlar depremle yaşamaya alışmış gibi, aldırış etmediler" şeklinde konuştu.

Depremin ardından okulların tatil edilmesiyle dışarı çıkan öğrenciler sallantıya derste yakalandıklarını, öğretmenlerinin uyarılarına uyduklarını ve sıraların altına girerek depremden korunduklarını söyledi. Aralarında bazı arkadaşlarının panik yaptığını da belirten öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde öğretmenleri gözetiminde beklediklerini, daha sonra da okuldan ayrıldıklarını ifade ettiler.

Daha önce büyük depremleri yaşadığı ifade eden bir kişi ise "Deprem sırasında doktordaydım. Hiç panik yapmadım çünkü daha önce büyük depremleri yaşamıştık. Doktor için sıra bekleyen kadınlar biraz panik yaptı, ancak doktor onları sakinleştirdi. Daha sonrada binadan ayrıldık" diye konuştu.

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