HABER

Beşiktaş’ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 21:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta kökünden kırılan yaklaşık 50 yıllık ağaç bir binanın üzerine devrilirken, ağaç dallarının zarar verdiği kafede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.Olay, saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beşiktaş’ta kökünden kırılan yaklaşık 50 yıllık ağaç bir binanın üzerine devrilirken, ağaç dallarının zarar verdiği kafede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu söylenen 10 metre uzunluğundaki akasya ağacı büyük bir gürültü ile kökünden kırılarak kaldırımda bulunan binanın üzerine devrildi. Binanın alt katında bulunan bir kafenin tentesi, devrilen ağacın dalları nedeniyle zarar gördü. Olay sırasında yaşanan panikten dolayı kafe çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri incele yaptı
Devrilen ağaç sonrası olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerinde incele yaptı. Ağacın devrilmesi sonucu bina ve iş yerinde oluşan hasar için hasar tespiti yapılmasının ardından binanın üzerine devrilen ağaç daha sonra vinç yardımıyla dalları kesilerek parçalara ayrıldı.
Yürekleri ağza getiren olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, kafede ve binanın birinci katındaki dairede maddi hasar meydana geldi.

“Çatırtılar duyunca kaçıştık”
O esnada orada olan Numan Karaoğlu, “Ben 26 yıldır buradayım. Ağaç zaten sağa doğru yatıyordu. Gerekli yerlere haber verdik. Bugün de gün içerisinde haber verdik. Haber vermemizden 1,5 - 2 saat sonra ağaç rüzgardan devrildi. Biz o esnada mal sahibi ile dışarıda oturuyorduk. Bir anda çatırtılar duyunca kaçıştık. Herhangi bir yaralanma yok. Cumartesi günü olmuş olsaydı belki panikten birkaç kişi yaralanmış olabilirdi” dedi.

“Tek duam can kaybı olmaması”
İşletme sahibi Aynur Akgül, “Eşim, kızım ve o anda içerde çalışanlar hepsi burada. Allah’tan bir ölüm olmadı. Bunu defalarca söylememize rağmen kimse müdahale etmedi. Ya can kaybı olsaydı. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak. Buradan duyuruyorum. Gelsinler yardımcı olsunlar. Tek duam Allah’tan bir can kaybı olmaması. Elim ayağım şuan titriyor, tansiyonum çıktı. Burada zaten bir sürü ağaç var. Bunlarla ilgilensinler. İlla birisi ölünce mi gelecekler” şeklinde konuştu.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangınıVillaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını
10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.