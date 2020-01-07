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  4. Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 05:37 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı. Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı.

Olay saat 03:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR
Belediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı. Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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