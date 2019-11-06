Beşiktaş'ta durağa çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Üsküdar'daki Fethi Paşa Korusu'nda bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Beşiktaş'ta yaşananların trajik ve çok üzücü olduğunu, olay için kaza demenin mümkün olmadığını söyledi.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen ise Beşiktaş'ta dün yaşanan olay öncesi bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktığı yolunda söylentiler olduğunu belirtti.

İmamoğlu, sertifikasyon sürecinin sorgulandığını ifade ederek, "Yüzde yüz haklısınız. O gün bir iki saat önce de binmiş olabilir. Aldığı sertifikaya bakıyoruz. Sertifikasyon sürecini sorguluyoruz. Bu konuda çok kararlıyız bunun altını çizelim. Hemen her şey düzelmiyor" yanıtını verdi.

Bir gazeteci İmamoğlu'na, "Sabıkalı insan nasıl direksiyonun başına geçiyor, bir şoförde nasıl bıçak olabilir?" diye sordu.

Adli soruşturmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, "İstanbul'da minibüsünden taksisine, özel halk otobüsünden diğerlerine varıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak. İstanbul'da taksiye, minibüse binen her insan mutlu olmalı" dedi.

"Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz" diyen Pelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş.

"Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz."

Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" yanıtını verdi.

Şoförün denizden çıkarılma anları kaydedildi

Necdet Karakuş'un denizden çıkarılma anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu ile kaydetti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polisler yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Daha sonra denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

