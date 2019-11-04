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Beşiktaş’ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Beşiktaş’ta dün saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversitesi Durağı’na dalmış ve 1 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Beşiktaş’ta dün saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversitesi Durağı’na dalmış ve 1 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen otobüs şoförü Necdet K. (33), kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra denize atlamış ve polis ekipleri tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Necdet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Necdet K., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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